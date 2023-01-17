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НовостиОбщество17 января 2023 7:48

В Адыгее продолжают дарить подарки участникам «Елки желаний»

В акции поучаствовали более 200 жителей республики
Мария ЧАЛАЯ
Участникам акции «Елка желаний» продолжают дарить подарки. Фото: телеграм-канал Владимира Нарожного.

Участникам акции «Елка желаний» продолжают дарить подарки. Фото: телеграм-канал Владимира Нарожного.

В Адыгее продолжают дарить подарки участникам «Елки желаний». В акции поучаствовали более 200 жителей республики разных возрастов. Дети и взрослые, испытывающие жизненные трудности, с нетерпением ждут исполнения своей мечты.

- Сегодня побывал в многодетной семье Елены и Сергея Вишняковских. Они проживают в станице Абадзехской. В семье растут трое замечательных детей. Старшие Валерия и Александр учатся в школе. Трехлетний Ярослав посещает детский сад. Мы исполнили желание Валерии, которая мечтала о большом телевизоре, - сообщил спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный.

Уточняется, что большинство людей, участвующих в акции «Елки желаний» уже получили желанные подарки.