Участникам акции «Елка желаний» продолжают дарить подарки. Фото: телеграм-канал Владимира Нарожного.

В Адыгее продолжают дарить подарки участникам «Елки желаний». В акции поучаствовали более 200 жителей республики разных возрастов. Дети и взрослые, испытывающие жизненные трудности, с нетерпением ждут исполнения своей мечты.

- Сегодня побывал в многодетной семье Елены и Сергея Вишняковских. Они проживают в станице Абадзехской. В семье растут трое замечательных детей. Старшие Валерия и Александр учатся в школе. Трехлетний Ярослав посещает детский сад. Мы исполнили желание Валерии, которая мечтала о большом телевизоре, - сообщил спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный.

Уточняется, что большинство людей, участвующих в акции «Елки желаний» уже получили желанные подарки.