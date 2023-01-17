В Майкопе проходит традиционный марафон по фоновой ходьбе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе до 29 января пройдет традиционный марафон по фоновой ходьбе «Навстречу весне». В нем может принять участье любой желающий.

- Задача марафона – на протяжении двух недель проходить более 10 000 шагов каждый день. Для этого необходимо использовать мобильное приложение «Шаги ВКонтакте», - сообщили организаторы марафона.

Уточняется, что если хотя бы в один из дней марафона участник не прошел 10 тысяч шагов, то он выбывает из конкурса.