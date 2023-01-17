Семь клиентов почты на Кубани стали миллионерами

Фото: УФПС Краснодарского края

На Кубани семь клиентов Почты России стали миллионерами в первый день нового года. Деньги получили жители Краснодара, Сочи, Тихорецкеа а также Усть-Лабинского, Каневского, Павловского и Абинского районов.

- По 1 млн рублей выиграли семь жителей края, они купили счастливые билеты «Национальной Лотереи», а о крупном выигрыше узнали 1 января — по итогам розыгрыша новогоднего тиража, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Краснодарского края. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки, а розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Деньги можно забрать в почтовом отделении, если сумма выигрыша не превышает 15 тысяч рублей.

С сентября 2022 года участники «Национальной Лотереи», купившие билеты на Почте в Краснодарском крае, выиграли 28,6 млн рублей, добавили в УФПС по региону.