Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре

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Выдачи ипотеки Сбера в декабре оказались рекордными и превысили максимальные показатели марта 2022 года. В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились – сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. 29 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки – количество сделок в день впервые превысило 6100 (из них по «Господдержке» 1900 сделок).

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 млрд рублей, на первичное – 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство – более 17 млрд.

Больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 млрд рублей), Московской области (34 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (23 млрд) и Тюменской области (20 млрд).

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В Краснодарском крае ипотека остается одним из самых востребованных механизмов улучшения жилищных условий. По статистике банка, в 2022 году Краснодарское отделение Сбербанка выдало более 32 тысяч ипотечных кредитов. Общая сумма таких сделок приблизилась к 130 млрд рублей. Отмечу, что в регионе особой популярностью пользуются программы жилищного кредитования «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми».