Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Краснодаре Фото из архива КП

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Краснодаре. Исследование провели сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob.

Всего эксперты платформы проанализировали 99 тысяч предложений по работе в крупнейших городах страны. Так, больше всего в краевом центре готовы платить руководителю отдела продаж в медкомпании. Работнику предлагают от 90 тысяч рублей.

Второе место рейтинга занимает вакансия менеджера по активным продажам в Национальном институте инновационных технологий. На этой должности сотрудник может получать от 85 тысяч рублей. Зарплату от 80 тысяч рублей и вместе с тем компенсацию топлива и связи предлагают супервайзеру по разливной продукции.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий также вошли менеджер по привлечению корпоративных клиентов в крупном банке с зарплатой от 70 тысяч рублей и торговый представитель HoReCa по поиску и развитию клиентской базы с оплатой труда от 65 тысяч рублей.

Вакансии с высокой зарплатой отмечены в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT.