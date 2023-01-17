Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре находящийся под домашним арестом мужчина ограбил знакомую. Его задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло днем на остановке по улице Октябрьской. К полицейскому обратилась женщина, которая рассказала о грабеже. По словам жительницы, знакомый выхватил из ее рук телефон и убежал в один из дворов по улице Горького.

Полицейский отправился за подозреваемым и позже задержал его. Как оказалось, 36-летний мужчина был не раз судим на кражи, незаконный оборот наркотиков и состоял на профилактическом учете в полиции.

- Ранее правонарушителю по решению суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста за совершенный им угон транспортного средства, - отметили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сам задержанный объяснил поступок тем, что решил выхватить телефон в ответ на ругательства в его адрес. Устройство он планировал оставить себе.

На мужчина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. В настоящее время краснодарец заключен под стражу.