Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Краснодаре страхового агента осудили на 2,5 года за кражу 300 тысяч рублей у клиентов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в июне 2019 года сотрудник страховой компании заключил несколько договоров с клиентами. Он получил от страховые взносы и обязался сдать их в кассу страховщика или перечислить на расчетный счет страховщика в полном объеме.

Но с января по апрель 2020 года мужчина при сдаче отчета по заключенным договорам забрал деньги клиентов себе и не перечислил их на счет. Всего сотрудник присвоил более 386 тысяч рублей. В суде он полностью признал вину и частично возместил ущерб.

- Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Первомайского районного суда Краснодара, окончательно к отбытию определить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Кроме того, с подсудимого взыскали около 333 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Уточняется, что суд оставил приговор без изменений – он вступил в законную силу.