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НовостиОбщество17 января 2023 9:09

На реализацию нацпроектов в Адыгее направили 9,5 млрд рублей

В республике реализуются 12 проектов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Проекты направлены на повышение качества жизни и социально-экономическое развитие.

Проекты направлены на повышение качества жизни и социально-экономическое развитие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее реализуют национальные проекты. Всего в республике запланировано 12 проектов. На это было направлено около 9,5 миллиарда рублей. Проекты направлены на повышение качества жизни и социально-экономическое развитие.

— Достижение целевых показателей нацпроектов является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2023 году в Адыгее планируют построить новые объекты, а также выполнить реконструкцию зданий. В планы входят школы, детсады, дома культуры, больницы, спорткомплексы и объекты туризма.