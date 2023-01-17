На реализацию нацпроектов в Адыгее направили 9,5 млрд рублей

Проекты направлены на повышение качества жизни и социально-экономическое развитие. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее реализуют национальные проекты. Всего в республике запланировано 12 проектов. На это было направлено около 9,5 миллиарда рублей. Проекты направлены на повышение качества жизни и социально-экономическое развитие.

— Достижение целевых показателей нацпроектов является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2023 году в Адыгее планируют построить новые объекты, а также выполнить реконструкцию зданий. В планы входят школы, детсады, дома культуры, больницы, спорткомплексы и объекты туризма.