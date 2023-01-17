Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт17 января 2023 9:15

Спортсмены Кубани завоевали 10 медалей на соревнованиях по рукопашному бою

Турнир проходил в Курске
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Кубань завоевала три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Фото: администрация региона

Кубань завоевала три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Фото: администрация региона

В Курске состоялись Всероссийские соревнования по рукопашному бою. В них участвовали 600 бойцов из 25 регионов страны. Спортсмены Кубани завоевали 10 медалей на соревнованиях по рукопашному бою

- Поздравляю наших спортсменов с достойным выступлением на всероссийских соревнованиях. По итогам прошлого года кубанские спортсмены завоевали более 130 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, - заявил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в турнире принимали участие спортсмены в возрасте от 12 до 21 года. Краснодарский край представляли 11 бойцов. Кубань завоевала три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Шесть наград выиграли спортсмены из Краснодара и четыре - представители Анапы.