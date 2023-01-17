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НовостиОбщество17 января 2023 9:27

На Кубани главный бухгалтер украл у фирмы более 11,6 млн рублей

Сотрудника будут судить
Светлана ОВДЕЙ
Дело передали в суд Фото из архива КП

Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани главный бухгалтер фирмы украл более 11,6 млн рублей. Сотрудника компании будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 46-летний главбух фирмы несколько лет начислял себе завышенную зарплату и премии. Кроме того, сотрудник оформлял документы на оплату товаров и услуг в личных целях. Всего сотрудник украл у предприятия более 11,6 млн рублей.

В период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас дело передали в суд.

- Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.