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НовостиОбщество17 января 2023 9:30

В Майкопе построят дом-интернат для престарелых и инвалидов

Глава Адыгеи проинспектировал строительство отделения «Активное долголетие»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Объект рассчитан на 250 мест. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Объект рассчитан на 250 мест. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал строительство отделения «Активное долголетие». Здания возводят в Майкопе. Здесь появится дом-интернат для престарелых и инвалидов. Объект рассчитан на 250 мест.

- По проекту все жилые комнаты нового здания будут просторными, оборудуем их современной мебелью. Также предусмотрены актовый и спортивный залы, мастерские, помещения для досуга и творчества, - написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

На территории будет зона отдыха с фонтаном, амфитеатром, теплицей, прогулочными дорожками, выходом на ипподром. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дом-интернат планируют достроить до конца 2024 года. Его возводят рядом с ипподромом.