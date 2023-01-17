Частные инвестиции в ТЭК

На еженедельной депутатской планерке ЗСК, которую провел председатель Юрий Бурлачко, темой обсуждения стала реализация концессионных соглашений по модернизации систем теплоснабжения на Кубани.

Обращаясь к присутствующим, руководитель регионального парламента напомнил, что обеспечение населения теплом - одна из наиболее острых проблем.

«Большинство объектов теплоснабжения находятся в собственности муниципалитетов. Имеющиеся котельные функционируют еще с 70-80 годов прошлого века, поэтому говорить об их максимальном КПД не приходится. Для обновления существующей сейчас инфраструктуры необходимо активизировать механизм заключения концессионных соглашений. Тем более на это нас ориентирует и соответствующее постановление губернатора Краснодарского края», - сказал Юрий Бурлачко.

По словам руководителя Заксобрания, данный механизм предусматривает привлечение частных инвестиций в модернизацию и долгосрочную эксплуатацию основных фондов. В настоящее время на территории субъекта функционирует 2801 котельная и 3320 километров теплотрасс. При этом средний износ всей этой инфраструктуры достаточно высок.

В ходе совещания каждый из депутатов смог задать интересующие вопросы докладчикам.

Подводя итоги совещания, председатель Заксобрания отметил, что профильному министерству следует разработать дорожную карту, которая позволит поэтапно контролировать процесс модернизации оборудования котельных. По завершении обсуждения депутаты приняли резолюцию.