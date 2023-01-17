Курорт «Роза Хутор» будет сотрудничать с СПбГАСУ и НИИ устойчивого развития в строительстве

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Горный Курорт «Роза Хутор», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) заключили соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и реализации совместных проектов/программ с целью объединения усилий для совместного продвижения ценностей устойчивого развития в инфраструктурном секторе туристской индустрии России.

Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве знаменует переход к новому этапу взаимодействия сторон, уже получивших положительный опыт совместной работы. В прошлом году идеи, заложенные в свод корпоративных строительных регламентов курорта «Роза Хутор», благодаря НИИУРС, были учтены в национальном стандарте устойчивого развития объектов туристской индустрии. В тоже время под эгидой СПбГАСУ был инициирован общероссийский конкурс среди специализированных ВУЗов на практическую реализацию соответствующих принципов в архитектуре и инженерии. Его участниками стали студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга и Сочи. В нем приняли участие более шестидесяти будущих архитекторов.

«Партнерство с ведущими специализированными образовательными и научными центрами является для нас значимым шагом. Как отраслевой лидер, мы стремимся участвовать в формировании у новых поколений архитекторов и девелоперов культуры создания зеленых инфраструктурных проектов в индустрии туризма. Мы хотели бы, чтобы это превратилось в обыденную практику для тех, кто реализуется в создании рекреационных объектов», - комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор».

Стороны рассчитывают сосредоточиться на реализации ряда учебных, исследовательских и публицистических проектов, направленных на решение проблем устойчивого развития инфраструктурного сектора туристской индустрии России.

«НИИУРС – отечественный независимый исследовательский и сертификационный институт. Тему зеленого строительства мы развиваем уже восьмой год. Соглашение с партнерами подписываем после полутора лет тесного сотрудничества, а результаты столь заметны, что им посвящен отдельный отчет, размещенный на нашем сайте. Инвестиционный сегмент российского туристского рынка активно развивается, и в объединении с мощнейшим индустриальным партнером и лидирующим ВУЗом, мы сможем предложить отрасли нужные решения. С одной стороны, они позволят наилучшим образом использовать потенциал рынка, а с другой - избежать досадных ошибок, последствия которых способны снижать качество туристского опыта, приводить к необоснованным инвестициям и отрицательно отражаться на эффективности», - говорит Вера Бурцева, директор НИИУРС.

В рамках соглашения будет продолжена и одна из наиболее ярких инициатив в совместном портфеле партнеров – конкурс для студентов, в рамках которого юные таланты интерпретируют идеи устойчивого развития туристской инфраструктуры языком архитектуры.

«Со стороны ВУЗа во взаимодействии с партнерами по соглашению лидирует Архитектурный факультет, и по мере во развития совместных инициатив можно ожидать вовлечение и других подразделений, ведущих исследовательскую и образовательную работу в смежных секторах, в т.ч. в сфере строительства и инженерного дела. В части конкурса мы рассчитываем не только на то, что со временем он станет занимать все более заметное место в ежегодных планах учащихся и преподавателей ВУЗов по всей стране, но и уже в этом году приведет к созданию экспериментальных объектов «в материале». Практический опыт реализации архитектурных новаций чрезвычайно важен, поэтому самые лучшие идеи, возникшие на бумаге и прошедшие конкурсный отбор, должны получать всестороннюю поддержку, возможность апробирования и популяризации» - комментирует Олег Федоров, заместитель декана Архитектурного факультета СПбГАСУ по профориентационной работе.

Стороны рассчитывают обеспечить привлечение учащихся к проведению прикладных исследовательских и опытно-конструкторских работ как в рамках образовательных программ и/или практики обучающихся, так и на базе специальных партнерских проектов. Участники соглашения ориентируются на обеспечение поддержки и поощрения молодежи в учебной, научно-исследовательской и первичной практической профессиональной деятельности.