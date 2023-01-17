В Адыгее девушка перевела мошенникам 240 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее 23-летняя девушка отдала мошенникам 240 тысяч рублей. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже денег.

- После общения с мошенниками девушка лишилась 240 тысяч рублей. По телефону они представились работниками службы безопасности финансовой организации, - рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Уточняется, что аферисты звонили жительницы республики на протяжении нескольких часов с 9 различных номеров. Они говорили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит.

Поверив «сотрудникам банка» девушка перечислила все свои деньги на, якобы, специально подготовленный для нее «безопасный».