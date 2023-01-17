Свалка находится в районе улицы Нагорной Прикубанского округа Фото: krd.ru

Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации стихийной свалки в Прикубанском округе Краснодара. Работы запланированы в два этапа – технический и биологический.

Свалка в районе улицы Нагорной появилась в 1975 году. После закрытия в 2000 году она продолжила функционировать. Сейчас площадь свалки достигает более 108 тысяч квадратных метров и свыше 1,09 млн тонн мусора. Отмечается, что в основном здесь сброшены строительные отходы.

Рекультивацию свалки проведут в рамках федерального проекта «Чистая страна». На техническом этапе специалисты проведут земляные работы и перепланировку захороненных отходов, уплотнение откосов свалки, устройство пассивной системы сбора и утилизации свалочного газа. На полигоне установят рекультивационный экран из геосинтетических и минеральных материалов и подготовят систему сбора фильтрата.

- На этом этапе запланирована инженерная подготовка территории - по западной и по северной сторонам предусмотрена земляная обваловка для отвода поверхностных вод, -рассказала главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы РФ Наталья Черкащенко.

На биологическом этапе выполнят агротехнические и фитомелиоративные мероприятий по восстановлению нарушенных земель. При рекультивации специалисты будут мониторить состояние компонентов природной среды. По проекту на полигоне обустроят три скважины, которые позволят наблюдать за качеством подземных вод.