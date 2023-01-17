Водитель не справился с управлением на мокрой дороге Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель и пассажир ВАЗ пострадали после опрокидывания машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла утром 16 января на трассе «Хадыженск - Кабардинская» в Апшеронском районе. Предварительно, 60-летний водитель ВАЗ 21074 не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге, не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

- В результате происшествия водитель и его 58-летняя пассажирка были травмированы, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.