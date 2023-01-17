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НовостиКарта Кубани17 января 2023 10:39

Движение поездов по новой ветке в аэропорт Анапы запустят в 2023 году

Проект реализуют в три этапа
Мария ЧАЛАЯ
Движение поездов в аэропорт Анапы запустят в 2023 году

Движение поездов в аэропорт Анапы запустят в 2023 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение поездов по новой ветке в аэропорт Анапы запустят в 2023 году. Строительство нового участка, протяженностью 5 километров, планируют завершить в течение этого года.

- В 2022 году выполнялось строительство нового железнодорожного пути. Его строили на железнодорожном участке Витязево — Аэропорт Анапа. Во время работ возводится новая железнодорожная станция Витязево, - сообщили в пресс-службе «РЖД».

Уточняется, что для приема и отправления электропоездов максимальной длины 260 метров, выполняется строительство остановочного пункта «Аэропорт Анапа».