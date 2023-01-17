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НовостиОбщество17 января 2023 10:46

«Гастропоезд» посетит Кавказский район Кубани 18 января

Врачи ККБ №2 проведут консультации и обследования в районной больнице
Светлана ОВДЕЙ
«Гастропоезд» посетит Кавказский район 18 января Фото из архива КП

«Гастропоезд» посетит Кавказский район 18 января Фото из архива КП

«Гастропоезд» посетит Кавказский район Кубани 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врачи Краевой клинической больницы №2 проконсультируют и обследуют жителей в районной больницею. В учреждение, в частности, приедут эндоскописты, гастроэнтерологи и специалисты ультразвуковой диагностики.

Всего с июля 2022 года «Гастропоезд» выезжал 10 раз в отдаленные от Краснодара районы. Проект организован для своевременной диагностики, профилактики и лечения пациентов с заболеваниями органов пищеварительной системы.

- Врачи обследовали порядка 245 человек, выполнили 239 УЗИ брюшной полости, 87 гастроскопий, - рассказала главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения края Наталья Корочанская.