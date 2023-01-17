«Гастропоезд» посетит Кавказский район 18 января Фото из архива КП

«Гастропоезд» посетит Кавказский район Кубани 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врачи Краевой клинической больницы №2 проконсультируют и обследуют жителей в районной больницею. В учреждение, в частности, приедут эндоскописты, гастроэнтерологи и специалисты ультразвуковой диагностики.

Всего с июля 2022 года «Гастропоезд» выезжал 10 раз в отдаленные от Краснодара районы. Проект организован для своевременной диагностики, профилактики и лечения пациентов с заболеваниями органов пищеварительной системы.

- Врачи обследовали порядка 245 человек, выполнили 239 УЗИ брюшной полости, 87 гастроскопий, - рассказала главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения края Наталья Корочанская.