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НовостиОбщество17 января 2023 11:04

В Майкопе жители четырех улиц останутся без света

В городе проведут работы по улучшению качества напряжения
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее отключат свет

В Адыгее отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе жители четырех улиц останутся без света. Для улучшения качества напряжения в городе будут осуществляется переключения на подстанции ТП-84.

- Кратковременые отключения электроэнергии пройдут с 14:00 до 17:00 на улице

Госпитальная, от Крылова до Пушкина. Также на Пушкина, от Кубанской до Шовгенова, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.

Кроме того, света не будет с 14:00 до 16:00 на улице Пушкина, от Кубанской до Гагарина, и на улице Крылова, от Пушкина до Гагарина.