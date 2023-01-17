В Адыгее отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе жители четырех улиц останутся без света. Для улучшения качества напряжения в городе будут осуществляется переключения на подстанции ТП-84.

- Кратковременые отключения электроэнергии пройдут с 14:00 до 17:00 на улице

Госпитальная, от Крылова до Пушкина. Также на Пушкина, от Кубанской до Шовгенова, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.

Кроме того, света не будет с 14:00 до 16:00 на улице Пушкина, от Кубанской до Гагарина, и на улице Крылова, от Пушкина до Гагарина.