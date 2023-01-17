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НовостиОбщество17 января 2023 11:11

Общественную территорию обновят по нацпроекту в Темрюкском районе Кубани

В поселке Кучугуры благоустроят общественную зону по улице Рабочей
Светлана ОВДЕЙ
Проект благоустройства общественной территории Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект благоустройства общественной территории Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Общественную территорию обновят по нацпроекту в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В поселке Кучугуры обновят участок вблизи нового здания врача общей практики по улице Рабочей. В дизайн-проекте учли дополнительное озеленение территории, уличное освещение, пешеходные дорожки, установку лавочек и пергол.

Отмечается, что благоустраивать территорию начнут после работ в офисе врача общей практики. Завершить внутреннюю отделку в здании планируют до конца января.

- Новое благоустроенное общественное пространство появится в Кучугурах в третьем квартале 2023 года, - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Всего в Краснодарском крае в 2022 году по нацпроекту обновили 221 зону отдыха - это набережные, парки, скверы и улицы.