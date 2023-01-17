Дом для престарелых «Активное долголетие» откроют в 2024 году. Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея.

Глава Адыгеи проинспектировал строительство дома для престарелых «Активное долголетие». Оно рассчитано на 250 мест. Здание появится в новой части микрорайона Черемушки, возле ипподрома. Работы завершатся в 2024 год.

- Мы уделяем особое внимание созданию достойных условий для активного и здорового долголетия пожилых людей. Нам важно, чтобы старшее поколение чувствовало нашу заботу и внимание. С этой целью реализуем самые разные меры поддержки. В том числе стремимся обеспечить достойные условия проживания в домах-интернатах для пожилых людей, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Уточняется, что здание будет состоять из просторных комнат. Их оборудуют современной мебелью. Также внутри дома будет находиться актовый, спортивный зал и зал для религиозных обрядов. Предусмотрены мастерские, помещения для досуга и творчества.

Для реализации проекта Адыгея получила поддержку федерального центра. На строительство объекта будет направлено более 1,2 миллиардов рублей при софинансировании из республиканского бюджета около 12,4 миллионов рублей.