Антитеррористическая комиссия Кубани отмечает 20-летие Фото: admkrai.krasnodar.ru

Антитеррористическая комиссия Кубани отмечает 20-летие. Региональный орган создали 17 января 2003 года.

За весь период работы комиссии выполнены около 1,5 тысячи поручении в сфере безопасности, составлены более 50 нормативно-правовых актов для повышения антитеррористической защиты жителей и гостей края.

- Перед нами стоят масштабные и непростые задачи. Это связано с большим количеством объектов массового пребывания, топливно-энергетического и санаторно-курортного комплексов. Проведением общественно значимых и спортивных мероприятий, - отметил руководитель аппарата АТК на Кубани Александр Косивченко. - Результаты деятельности комиссии под руководством губернатора и эгидой Национального антитеррористического комитета доказывают эффективность проводимой работы.