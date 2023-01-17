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НовостиОбщество17 января 2023 12:23

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в Новокубанском районе

Медики в хуторе Роте-Фане и станицы Косякинской начали принимать пациентов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Врачи уже начали принимать пациентов. Фото: администрация региона

Врачи уже начали принимать пациентов. Фото: администрация региона

В Новокубанском районе Кубани открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Их построили в хуторе Роте-Фане и станице Косякинской. Врачи уже начали принимать пациентов.

- 700 жителей хутора Роте-Фане и более 200 человек из отдаленной станицы Косякинской теперь получают качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ранее в эти населенные пункты медработники выезжали, - написала в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фельдшеры оказывают необходимую медицинскую помощь, проводят профилактические осмотры и диагностические исследования. В пунктах работает процедурный кабинет.