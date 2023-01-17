Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в Новокубанском районе

Врачи уже начали принимать пациентов. Фото: администрация региона

В Новокубанском районе Кубани открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Их построили в хуторе Роте-Фане и станице Косякинской. Врачи уже начали принимать пациентов.

- 700 жителей хутора Роте-Фане и более 200 человек из отдаленной станицы Косякинской теперь получают качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ранее в эти населенные пункты медработники выезжали, - написала в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фельдшеры оказывают необходимую медицинскую помощь, проводят профилактические осмотры и диагностические исследования. В пунктах работает процедурный кабинет.