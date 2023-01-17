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НовостиОбщество17 января 2023 12:28

На Кубани определили 80 мест на открытой воде для крещенских купаний

На водоемах будут дежурить спасатели, росгвардейцы, сотрудники госинспекции по маломерным судам
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани определили 80 мест на открытой воде для крещенских купаний Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани определили 80 мест на открытой воде для крещенских купаний Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани готовятся к одному из самых главных православных праздников – Крещению Господню. Для жителей и гостей региона определили 80 мест на открытой воде для купаний. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Крещенские купания пройдут в 80 местах водоемов и 55 купелях в храмах городов и районов региона. Здесь установят палатки с обогревом и подготовят места для переодевания. В местах купаний будут дежурить медики, для безопасности на открытой воде установят ограждения.

Кроме врачей, следить на ситуацией в местах крещенских купаний будут спасатели, сотрудники Росгвардии и госинспекции по маломерным судам.