На Кубани определили 80 мест на открытой воде для крещенских купаний Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани готовятся к одному из самых главных православных праздников – Крещению Господню. Для жителей и гостей региона определили 80 мест на открытой воде для купаний. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Крещенские купания пройдут в 80 местах водоемов и 55 купелях в храмах городов и районов региона. Здесь установят палатки с обогревом и подготовят места для переодевания. В местах купаний будут дежурить медики, для безопасности на открытой воде установят ограждения.

Кроме врачей, следить на ситуацией в местах крещенских купаний будут спасатели, сотрудники Росгвардии и госинспекции по маломерным судам.