В Сочи начали показывать фильмы для незрячих и слабовидящих

Людям будут описывать то, что происходит на экране. Фото: администрация Сочи

В Сочи запустили новую инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих. Благодаря ней люди с нарушением зрения могут смотреть фильмы в кинотеатрах.

- Будем активно внедрять новое мобильное приложение в учреждениях культуры, наши горожане и гости курорта получат больше возможностей разнообразить свой отдых и приобщиться к миру кино, – подчеркнула начальник управления культуры Марианна Устинова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, незрячим и слабовидящим необходимо установить бесплатное приложение на телефон и подключить к смартфону наушники. Людям будут описывать то, что происходит на экране. Также в кинотеатре установлено оборудование с тифлокомментариями.