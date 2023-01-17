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НовостиОбщество17 января 2023 13:08

Жителя Кубани задержали за кражу телефона пассажирки московского метро

Остановить мужчину помог машинист поезда, который заметил его на путях
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жителя Кубани задержали за кражу телефона пассажирки московского метро. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Все произошло на станции метро «Курская». Предварительно, мужчина вырвал из рук стоявшей здесь женщины дорогой смартфон. После этого подозреваемый спрыгнул с платформы на пути, по которым пытался убежать.

Мужчину заметил машинист электропоезда. Водитель применил экстренное торможение и сказал убегавшему войти в кабину. Уже на станции «Бауманская» подозреваемого передали сотрудникам ППС. Полицию вызвала владелица похищенного телефона.

- Дознавателем УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что похищенный телефон вернули владелице.