Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жителя Кубани задержали за кражу телефона пассажирки московского метро. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Все произошло на станции метро «Курская». Предварительно, мужчина вырвал из рук стоявшей здесь женщины дорогой смартфон. После этого подозреваемый спрыгнул с платформы на пути, по которым пытался убежать.

Мужчину заметил машинист электропоезда. Водитель применил экстренное торможение и сказал убегавшему войти в кабину. Уже на станции «Бауманская» подозреваемого передали сотрудникам ППС. Полицию вызвала владелица похищенного телефона.

- Дознавателем УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что похищенный телефон вернули владелице.