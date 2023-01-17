Здание давно нуждалось в ремонте Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Кинотеатру «Аврора» вернут прежний вид. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Наумов.

Перед Новым годом мэр встретился с Сергеем Галицкий, который занимается реконструкцией здания.

- Я слово дал, я его сдержу, – сказал бизнесмен во время беседы.

Таким образом, кинотеатр «Аврора» получит прежний облик, который был у него до реконструкции. Работы на объекте начнутся уже в 2024 году.

Напомним, ранее стало известно, что компания Сергея Галицкого ищет нового подрядчика для реставрации. Предыдущий отказался от обязательств из-за проблем с поставкой зарубежных материалов. Планировалось, что они будут использованы для обновления здания.