В аварии пострадал 4-месячный ребенок Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске в ДТП пострадал 4-месячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города-героя.

Авария произошла 16 января около 16:45. Предварительно, водитель ВАЗ 21013 при движении по улице 8 марта в сторону улицы Кутузовской не уступил дорогу ВАЗ-21099, который двигался по главной дороге и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали 39-летний водитель ВАЗ-21013, 36-летняя пассажирка ВАЗ-21099 и 4-месячный ребенок.

- Все пострадавшие доставлены в горбольницу Новороссийска, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города-героя.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.