Откровенную фотосессию попала в объектив камеры видеонаблюдения Фото: кадр из видео

Секс с фотосессией в лифте устроила пара из Краснодара. Пассажиры попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в кабине.

Все произошло в ЖК «Параллели». На кадрах видно, как молодые люди заходят в подъемник. При этом черное пальто, в которое одета вошедшая девушка, едва прикрывает оголенное тело.

Когда двери кабины закрываются, молодой человек достает смартфон и начинает откровенную фотосессию. Мужчина снимает на камеру девушку, которая в этот момент начинает позировать.

К слову, жильцы краснодарской многоэтажки возмущены поведением молодой пары.