Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 14:02

Секс с фотосессией в лифте устроила пара из Краснодара

Пассажиров засняла камера видеонаблюдения, установленная в кабине
ПАВЛОВА Валерия
Откровенную фотосессию попала в объектив камеры видеонаблюдения Фото: кадр из видео

Откровенную фотосессию попала в объектив камеры видеонаблюдения Фото: кадр из видео

Секс с фотосессией в лифте устроила пара из Краснодара. Пассажиры попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в кабине.

Все произошло в ЖК «Параллели». На кадрах видно, как молодые люди заходят в подъемник. При этом черное пальто, в которое одета вошедшая девушка, едва прикрывает оголенное тело.

Когда двери кабины закрываются, молодой человек достает смартфон и начинает откровенную фотосессию. Мужчина снимает на камеру девушку, которая в этот момент начинает позировать.

К слову, жильцы краснодарской многоэтажки возмущены поведением молодой пары.