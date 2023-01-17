Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено в 16:50 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Напомним, автомобильное движение приостановили с 13:00 17 января. Легковушки и автобусы не могли проехать по мосту из-за ремонта. Планировалось, что дорога будет перекрыта до 18:00.

- Сегодня в 16:50 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщили в Минтрансе РФ.