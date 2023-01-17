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НовостиОбщество17 января 2023 14:31

Жители Центрального округа Краснодара остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте поломки работает аварийная бригада Фото из архива КП

Жители Центрального округа Краснодара остались без света. Несколько улиц обесточило из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ХБК-310» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без электроэнергии остались улицы Старокубанская, Ставропольская, 2-ой пр. Стасова. Свет погас и в домах по улицам Новой, Свободной, 1-й пр. Стасова.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.