Жители Центрального округа Краснодара остались без света из-за аварии

На месте поломки работает аварийная бригада Фото из архива КП

Жители Центрального округа Краснодара остались без света. Несколько улиц обесточило из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ХБК-310» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без электроэнергии остались улицы Старокубанская, Ставропольская, 2-ой пр. Стасова. Свет погас и в домах по улицам Новой, Свободной, 1-й пр. Стасова.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.