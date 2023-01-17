Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 14:53

Жителя Кубани приговорили к пожизненному сроку за убийство 61-летней женщины и ее 13-летней внучки

Приговор в законную силу не вступил
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина ударил женщину и ребенка раскрытыми ножницами Фото из архива КП

Мужчина ударил женщину и ребенка раскрытыми ножницами Фото из архива КП

Жителя Кубани приговорили к пожизненному сроку за убийство 61-летней женщины и ее 13-летней внучки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вынесли 41-летнему жителю Краснодара. В мае 2020 года мужчина находился в доме женщины в Апшеронске, откуда украл 37 тысяч рублей и скрылся. Спустя месяц хозяйка жилья и ее внучка стали жертвами подсудимого.

Установлено, что пьяный мужчина, повздорив с женщиной, ударил ее в шею раскрытыми портняжными ножницами. От полученного ранения хозяйка скончалась на месте. 13-летняя внучка женщины, услышав странный шум, зашла в комнату и увидела лежащее тело бабушки. Девочка начала кричать и говорить, что вызовет полицию.

Мужчина, испугавшись, что будет задержан, ударил девочку два раза теми же ножницами в грудную клетку. Пострадавшая школьника скончалась на месте.

- Несмотря на активное противодействие стороны защиты, гособвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний. Приговором Краснодарского краевого суда он осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе надзорного органа края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.