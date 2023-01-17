Мужчина ударил женщину и ребенка раскрытыми ножницами Фото из архива КП

Жителя Кубани приговорили к пожизненному сроку за убийство 61-летней женщины и ее 13-летней внучки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вынесли 41-летнему жителю Краснодара. В мае 2020 года мужчина находился в доме женщины в Апшеронске, откуда украл 37 тысяч рублей и скрылся. Спустя месяц хозяйка жилья и ее внучка стали жертвами подсудимого.

Установлено, что пьяный мужчина, повздорив с женщиной, ударил ее в шею раскрытыми портняжными ножницами. От полученного ранения хозяйка скончалась на месте. 13-летняя внучка женщины, услышав странный шум, зашла в комнату и увидела лежащее тело бабушки. Девочка начала кричать и говорить, что вызовет полицию.

Мужчина, испугавшись, что будет задержан, ударил девочку два раза теми же ножницами в грудную клетку. Пострадавшая школьника скончалась на месте.

- Несмотря на активное противодействие стороны защиты, гособвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний. Приговором Краснодарского краевого суда он осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе надзорного органа края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.