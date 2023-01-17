В Кореновском районе будут выпускать сухие строительные смеси

В Кореновском районе начал работу завод сухих строительных смесей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Платнировской Кореновского района открылся завод по производству сухих строительных смесей. Менее года потребовалось, чтобы построить и запустить новое предприятие. Общий объем инвестиций в проект составил более 200 млн рублей. Краевой Фонд развития промышленности предоставил предпринимателям льготные займы в сумме 150 млн рублей по программе «Бизнес оборот» и «Проекты развития (краевое финансирование)».

– Запуск завода – большое событие не только для Кубани, но и для всего юга страны. Это современное технологичное предприятие, которое на 100% закроет потребности строительной отрасли в качественных сухих смесях. Сегодня важно, чтобы именно кубанские производители занимали освободившиеся ниши на рынке, в том числе в сфере строительных материалов, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас здесь производят 5 тонн продукции в час, но будут производить вдвое больше после выхода на проектную мощность. Продукция проходит широкий спектр исследований, необходимых для выпуска качественных материалов, которые смогут заменить европейские аналоги.