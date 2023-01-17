Глава Адыгеи встретился с волонтерами, помогающим бойцам в зоне СВО

Мурат Кумпилов встретился с волонтерами. Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи встретился с волонтерами, помогающими бойцам в зоне СВО. Жители хутора Чернышев присоединились к благотворительным акциям. Они попросили помощи в организации доставки грузов.

- Вреспублике эта работа ведется систематически и централизованно на базе регионального отделения «Единой России». Мы регулярно направляем грузы. Их формируем в соответствии с потребностями наших подшефных частей, постоянно находимся с ними на связи, - сообщил Мурат Кумпилов.

Уточняется, что посылки из Чернышева теперь присоединятся к большой гуманитарной кампании, которую проводит республика.