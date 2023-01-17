На Кубани пройдет марафон по отказу от курения

Жителей Кубани приглашают к участию в марафоне по отказу от курения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае стартует недельный марафон по отказу от курения. Инициатива принадлежит Минздраву России. Акция пройдет при поддержке нацпроекта «Демография» в сообществе «Давай бросать» в соцсетях.

- Зачастую, когда человек задумывается об отказе от сигарет или вейпов, ему не хватает мотивации. В итоге появляются причины, чтобы отложить процесс на потом. А кто-то вообще не верит в удачу и даже не пытается расстаться с сигаретой. Уверена, марафон поможет задуматься о вреде никотина и подтолкнет к тому, чтобы оставить зависимость в прошлом, - рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По данным экспертов число курящих в России снизилось с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году. Кубанцам, желающим оставить вредную привычку в прошлом, помогут в краевом центре здоровья.