В Ленинградском районе в 2023 году появится новый парк

В парке создадут зону для отдыха и площадку для барбекю. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В хуторе Коржи Ленинградского района в 2023 году появится новый парк. О современной общественной территории хуторяне давно мечтали и поэтому отдали свои голоса за этот проект во время народного голосования. Парк будет благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

– Благодаря национальному проекту есть возможность создавать современные и отвечающие пожеланиям жителей места притяжения, которые становятся востребованными для встреч и отдыха, – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

В парке планируют установить диван-качели и лавочки. Также оборудуют детские игровые площадки и воркаут-зоны для спортсменов. Всего в рамках нацпроекта на Кубани в 2023 году благоустроят 140 парков и скверов.