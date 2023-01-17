Мэрии Краснодара не вернут 395 млн рублей субсидий на долгострои

Дольщики пять лет ждали новоселья. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал мэрии Краснодара в желании вернуть 395 млн рублей субсидии, которые были выделены на завершение строительства двух жилых комплексов – «Южный» и «Валентина», сообщает «Ъ-Кубань». Ранее средства были выделены застройщику, который довел до завершения скандальные долгострои. В суде посчитали, что раз дома достроены, значит, цель субсидирования достигнута, и в иске отказали.

- Строительство ЖК «Валентина» началось в 2013 году, сдача объекта планировалась на 2015 год, однако в 2018 году стройка было полностью остановлено. Прокуратура установила, что компания не смогла достроить объект из-за неэффективного расходования средств инвесторов. ЖК «Южный» начали строить в 2012 году, сдать его планировалось в июне 2014 года. Позже объект был заморожен. Строительство обоих объектов возобновилось в 2019 году благодаря выделению бюджетных средств, - уточнили журналисты издания.

Однако, по мнению мэрии, застройщик получил субсидию без оснований. В администрации Краснодара сообщили, что планируют обжаловать судебные акты в Верховном суде РФ.