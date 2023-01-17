Самые малонаселенные хутора Кубани в 2023 году обеспечат мобильной связью и Интернетом

В 2023 году 15 малонаселенных пунктов Кубани обеспечат мобильной связью и Интернетом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 15 малонаселенных хуторах и селах Краснодарского края в 2023 году появится мобильная связь и Интернет. Их выбрали сами жители во время голосования в 2021 году.

– Кубань заняла второе место в рейтинге самых активно голосующих регионов. Стабильный Интернет - необходимая составляющая жизни современного человека, это комфорт и доступность цифровых сервисов, которых с каждым годом становится все больше. В этом году мы продолжим работу по переводу в цифровой формат услуг для населения и бизнеса, – рассказал вице-губернатор края Александр Руппель.

Всего же в лидеры народного голосования вышли 25 населенных пунктов региона. В 10 из них Интернет появился уже в 2022 году. Жители остальных будут обеспечены благами цивилизации в 2023 году. На эти цели в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» выделили более 130 млн рублей.

Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» рассчитана до конца 2030 года. За это время планируют построить базовые станции сотовой связи во всех населенных пунктах, где проживают не более 500 человек. Голосование позволяет определить места, жители которых которые наиболее остро нуждаются в подключении к Интернету.