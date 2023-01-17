В Краснодаре к стройплощадке школы на проспекте Образцова проложат отдельную дорогу для спецтехники

К стройплощадке школы на Константина Образцова сделают временную дорогу для спецтехники. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Фестивальном микрорайоне Краснодара началось строительство школы, которую очень ждали жители многочисленных новостроек. Чтобы тяжелая спецтехника не доставляла неудобства людям, живущим рядом, глава краевого центра распорядился обустроить временную дорогу. Евгений Наумов поручил уложить дорогу из твердого покрытия, по которой грузовая техника будет подъезжать к стройплощадке. Путь большегрузов к проспекту им. Константина Образцова будет лежать со стороны ул. Тургенева. После завершения строительства дорожное полотно планируют отремонтировать.

— Дорога по проспекту имени Константина Образцова была совсем недавно реконструирована за счет облигационных займов. Сейчас она находится на гарантии. Поэтому мы зафиксировали ее состояние и после завершения строительства восстановим. Мы не должны при возведении новых объектов разрушать уже существующие, - рассказал директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Новая школа примет учеников уже 1 сентября 2024 года. Она рассчитана на 825 мест. Соцобъект строят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках государственной программы «Развитие образования».