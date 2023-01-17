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НовостиОбщество17 января 2023 17:17

Власти Краснодара не собираются открывать улицу Красную для пешеходов по выходным

Старая городская традиция не вернется из-за вопросов безопасности
Евгения ХАЛИКОВА
По словам чиновников, ограничения будут сняты «после нормализации обстановки»

По словам чиновников, ограничения будут сняты «после нормализации обстановки»

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Мэр Краснодара Евгений Наумов в очередной раз расстроил горожан отказом открыть улицу Красную для пешеходных прогулок в выходные и праздничные дни. Глава города объяснил, почему старая городская традиция пока не вернется.

- Центральную городскую улицу Красную перекрывать для автомобилей с вечера пятницы до ночи воскресения пока что не будут. Это делается из соображений безопасности граждан, - цитируют градоначальника журналисты «Краснодарских известий».

Напомним, что впервые перекрыли Красную для пешеходов в апреле 2020 года во время пандемии. Спустя два года по решению городской антитеррористической комиссии ее решили не открывать для воскресного променада по соображениям безопасности .