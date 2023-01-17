В историческом квартале Краснодара может появиться ярмарка

Вместо исторического квартала здесь лавочки и деревья в кадках. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Евгений Наумов нашел способ как оживить пустырь возле городской администрации. Раньше в районе дома купца Лихацкого за отелем «Мариот» хотели сделать музей под открытым небом и парковку, но проект остановился на фазе асфальтирования площадки.

- Мы планируем устраивать на этой площадке продовольственные ярмарки выходного дня. Ее перенесут туда с улицы Буденного (между Красной и Рашпилевской), - рассказал Евгений Наумов корреспондентам «93.ру».

Однако, по словам чиновников, от идеи устроить исторический квартал никто не отказывается. Также, не уточняется, когда на пустыре появятся торговые палатки.