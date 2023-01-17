Прокуратура Сочи выявила факт хищения 144 млн рублей во время ремонта дороги

Прокуратура выявила факты хищения при капремонте дороги в Сочи Фото: Даниил ОПАРИН

В Сочи во время ремонта дороги были похищены бюджетные средства, выделенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По данным прокуратуры города-курорта речь идет об очень крупной сумме – 144 млн рублей. В финансовых махинациях подозревают должностных лиц государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ».

- Во врем строительно-монтажных работ по капитальному ремонту подъезда к селу Харциз Первый должностные лица организации-подрядчика внесли в акты данных о приемке выполненных работ заведомо ложные сведения относительно объемов фактически выполненных работ на общую сумму более 144 млн руб, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление УВД по г. Сочи, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».