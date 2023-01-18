Погода в Адыгее 18 января 2022: в республике аномальное тепло

Узнали, какой будет погода в Адыгее 18 января 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 18 января 2023 года.

В Адыгее 18 января ожидается аномально теплая погода для зимы. Температура воздуха днем повысится до +16 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 3 м/с. Ночью температура опустится до +1 градуса. Ветер южный, юго-восточный, 3 м/с.

В Лаго-наки синоптики обещают ясный день, без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до + 11 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1 градуса. Ветер южный, 2м/