Сельские поселения будут развивать на Кубани в 2023 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае будут развивать сельские территории. Это важно для того, чтобы молодежь захотела остаться в станице или хуторе.

- В сельской местности в настоящее время проживает больше 40% населения всей Кубани. И жизнь там должна быть комфортной. В этом году запланирована реализация 96 проектов в таких населенных пунктах на 860 млн рублей, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Например, а станице Ладожской Усть-Лабинского района завершают строительство детского сада на 250 мест. А в хуторе Красная Нива Брюховецкого района достроят Дом культуры и спортивный зал.

В станице Выселки запланировано строительство здания врача общей практики. Кроме этого, здесь отремонтируют библиотеку, амбулатории и приобретут два модульных ФАПа.

В хуторе Бураковском Кореновского района также отремонтируют сельский ДК. А в Федоровской Абинского района обновления ждет стадион.