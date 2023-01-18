Новые экскурсионные маршруты по памятным местам разработали в Сочи

Их запустят уже к началу летнего сезона. Фото: администрация Сочи

В Сочи разрабатывают новые экскурсионные маршруты по памятным местам. Их запустят уже к началу летнего сезона. Новые маршруты будут посвящены 80-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Они включат в себя памятники курорта.

В администрации Сочи также обсудили праздничную программу. Всего запланировано более 100 различных мероприятий. На курорте состоятся концерты и организуют бесплатные кинопоказы. А на площади Южного мола откроется бесплатная фотовыставка под открытым небом.

- В ближайшее время начнется тематическое визуальное оформление городской среды – в едином стиле будут оформлены медиаэкраны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.