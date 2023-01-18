Жители девяти улиц Центрального района Сочи останутся без воды

Работы планируют завершить до конца дня.

В Центральном районе Сочи большинство улиц останется без воды. Это связано с тем, что на водоводе будут проводиться профилактические работы. Специалисты хотят снизить риск аварийности и повысить надежность водоснабжения.

Вода в дома перестанет поступать с 09:00 часов 18 января. Работы планируют завершить до конца дня.

- Просим население произвести максимально возможные запасы питьевой воды. Стабилизировать подачу ресурса, учитывая высокогорный рельеф местности, удастся к утру 19 января, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сбои с водоснабжением смогут наблюдать жители улиц Высокогорная, Тимирязева, Армянская, Целинная, а также в переулках Овощной, Конторский, Черешневый, Комбинатовский и Армянский.