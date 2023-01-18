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НовостиОбщество18 января 2023 5:51

Жители девяти улиц Центрального района Сочи останутся без воды

На водоводе будут проходить профилактические работы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы планируют завершить до конца дня.

Работы планируют завершить до конца дня.

В Центральном районе Сочи большинство улиц останется без воды. Это связано с тем, что на водоводе будут проводиться профилактические работы. Специалисты хотят снизить риск аварийности и повысить надежность водоснабжения.

Вода в дома перестанет поступать с 09:00 часов 18 января. Работы планируют завершить до конца дня.

- Просим население произвести максимально возможные запасы питьевой воды. Стабилизировать подачу ресурса, учитывая высокогорный рельеф местности, удастся к утру 19 января, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сбои с водоснабжением смогут наблюдать жители улиц Высокогорная, Тимирязева, Армянская, Целинная, а также в переулках Овощной, Конторский, Черешневый, Комбинатовский и Армянский.