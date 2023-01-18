Молодежь Адыгеи купила более 60 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за 2022 год

В Адыгее ребята могут посетить концерты, кино и мастер-классы по «Пушкинской карте» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее подвели итоги пользования «Пушкинской картой» за 2022 год. Карта есть у 47% молодежи республики. Оформить ее могут ребята от 14 до 22 лет. - Пушкинская карта позволяет молодежи за счет государства посетить культурно-образовательные мероприятия по вкусу: концерт, спектакль, выставка, кино, - рассказал министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев. Как удалось узнать «КП» - Кубань», за прошлый год ребята приобрели по карте более 60 тысяч билетов на мероприятия. С начала года лимит карты обновился до пяти тысяч рублей. Молодежь может посетить 54 организации республики, участвующие в программе.