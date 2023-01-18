Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 5:52

Молодежь Адыгеи купила более 60 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за 2022 год

Оформить карту могут ребята от 14 до 22 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее ребята могут посетить концерты, кино и мастер-классы по «Пушкинской карте»

В Адыгее ребята могут посетить концерты, кино и мастер-классы по «Пушкинской карте»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее подвели итоги пользования «Пушкинской картой» за 2022 год. Карта есть у 47% молодежи республики. Оформить ее могут ребята от 14 до 22 лет. - Пушкинская карта позволяет молодежи за счет государства посетить культурно-образовательные мероприятия по вкусу: концерт, спектакль, выставка, кино, - рассказал министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев. Как удалось узнать «КП» - Кубань», за прошлый год ребята приобрели по карте более 60 тысяч билетов на мероприятия. С начала года лимит карты обновился до пяти тысяч рублей. Молодежь может посетить 54 организации республики, участвующие в программе.