Места для крещенских купаний

Крещение Господне — один из главных христианских праздников, который отмечается в ночь на 19 января. В Новороссийске определили 12 мест для крещенских купаний с пунктами обогрева.

- На рекреационной зоне «Нептун» оборудована также баня, вход в которую будет бесплатным для каждого жителя, - сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Предварительно водолазы обследовали дно на пляжах. Во время купаний будут дежурить скорая помощь и волонтеры.

- Крещение — это таинство. К нему нужно относиться со всей серьезностью, с самыми чистыми помыслами, подготовившись заранее. К православным традициям нужно относиться осознано, - написал в соцсетях Кравченко.