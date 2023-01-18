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НовостиОбщество18 января 2023 6:15

Гимназия в Сочи стала лучшей в России в области естественных наук

В список вошли 200 общеобразовательных учреждений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рейтинг составляли, опираясь на победы учащихся в олимпиадах. Фото: администрация Сочи

Рейтинг составляли, опираясь на победы учащихся в олимпиадах. Фото: администрация Сочи

Гимназия №8 в Сочи стала лучше в России по итогам 2022 года. Учебное учреждение вышло на первое место в области математики и естественных наук.

- Рейтинг составлял образовательный центр «Сириус» совместно с Московским центром непрерывного математического образования и порталом, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего в рейтинг вошли 200 школ. ТОП-20 расформировали по баллам, а остальные - по регионам. К слову, гимназия в Сочи заняла первое место среди школ Краснодарского края. Рейтинг составляли, опираясь на победы учащихся в олимпиадах.