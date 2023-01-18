Новогоднюю иллюминацию в Майкопе уберут после 22 января

Иллюминация на площади Ленина будет зажигаться до 22 января включительно. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе новогоднюю иллюминацию начнут убирать после 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

- Иллюминация на площади Ленина будет зажигаться до 22 января включительно, после чего начнется демонтаж конструкций, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - в этом году главную городскую площадь украсили 20-метровая новогодняя ель, гирлянда «Звездное небо» и большая инсталляция в виде цифр «2023».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», у местных жителей есть последняя возможность прогуляться возле светящихся конструкций.